До +5 потеплеет в Челябинской области 18 ноября

Температура в регионе сохраняется выше среднеклиматической

В Челябинскую область после кратковременного похолодания возвращается теплая погода. Сегодня, 18 ноября, воздух может прогреться до +5°C. Почти без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут +1...+3°C. Переменная облачность. Ветер южного направления, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске — небольшой плюс и облачно с прояснениями.

В Миассе температура поднимется до +2°C. Без осадков.

В Трехгорном день выдастся хмурым. Столбики термометров зафиксируются на +3°C. Ветер южный, слабый.

В Аше потеплеет до +4°C. Снег с дождем пройдет лишь утром, пасмурная погода сохранится.

В Верхнем Уфалее — около 0°C. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Снежинске, Троицке и Карталах воздух прогреется до +2°C. Облачно с прояснениями, без погодных сюрпризов.

В целом температура в регионе установится в пределах от 0 до +5°C. В крайне южных и крайне западных районах ожидаются небольшие смешанные осадки. Местами на дорогах гололед. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду, локально порывы могут достигать 12 метров в секунду.