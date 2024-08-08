До +5 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 9 августа

Максимальная температура днем — 20 градусов тепла

В пятницу, 9 августа, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В отдельных районах региона день выдастся прохладным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В тыловой части высотного циклона происходит заток холодного воздуха, в приземном слое регион оказывается под влиянием гребня северного антициклона. Из-за близости атмосферных фронтов небольшие осадки в отдельных районах сохранятся»,— рассказали синоптики.

В Челябинске столбики термометров в ночные часы опустятся до +10°C, днем отметка на градуснике поднимется до +20°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха установится в пределах от +10 до +15°C, в горах и низинах похолодает до +5°C. Дневной прогрев составит от +15 до +20°C. Переменная облачность, в отдельных районах осадки сохранятся. Ветер преимущественно восточного направления, от четырех до девяти метров в секунду, локально порывы могут достигать 12 метров в секунду.