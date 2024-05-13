До −5 градусов опустится температура в Челябинской области в ночь на 14 мая

Днем в регионе потеплеет до +10 градусов и выше

Предстоящей ночью, 14 мая, осадки в Челябинской области еще сохранятся. Днем дождь со снегом прекратится, воздух прогреется до +10 градусов и выше. Сильный ветер станет чуть тише, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске этой ночью опустится до −1°C. Пройдет мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на вторник отметка на градуснике будет варьироваться от −1 до +4°C, в отдельных районах ожидаются заморозки до −5°C. Днем синоптики прогнозируют прогрев воздуха до +8...+13 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.