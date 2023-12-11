До −43 градусов опустится температура в Челябинской области в ночь на 12 декабря

Морозно будет и днем

Кажется, предстоящая ночь в этом сезоне в Челябинской области будет самой холодной: синоптики обещают понижение температуры до −43 градусов! Днем 12 декабря ожидается до −30 градусов и чуть выше. По данным, опубликованным на сайте Челябинского Гидрометцентра, погода будет ясной и почти безветренной.

В Челябинске в ночь на вторник похолодает до −37 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −23...−25 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер северный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы будет до −34 градусов, в дневные — около −30 градусов. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 1,8 метра в секунду.

−31 градус ночью и около −23 градусов днем синоптики прогнозируют в Златоусте. Солнечно. Ветер юго-восточный до 3,4 метра в секунду.

До −38 градусов похолодает в ночь на 12 декабря в Усть-Катаве. Днем обещают ниже −30 градусов. День также будет ясным.

В целом в большинстве городов и районов региона в ночные часы будет −32…−37 градусов, в горах и низинах — до −43 градусов. Днем температура воздуха поднимется до −20…−25 градусов, в низинах до −30 градусов. Ясно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.