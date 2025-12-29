До −4 потеплеет в Челябинской области 29 декабря

Но лишь на юге региона

Сегодня, 29 декабря, осадков в большинстве районов Челябинской области не ожидается, а температура воздуха составит от −4 до −13°С. Теплее всего будет в юго-восточных районах, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до −9°С. Утром возможен слабый снег и гололедица от наката. Днем — без осадков. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске — пасмурно и −10°С. Штиль.

В Аше будет облачно с прояснениями. Столбики термометров зафиксируются на −8°С.

В Верхнеуральске день выдастся хмурым и холодным: ожидается около −14°С. Почти без ветра.

В Пласте сегодня солнечно и около −9°С.

В Карталах снежным выдастся лишь утро. Воздух прогреется до −8°С. Слабый северо-западный ветер.

В Еманжелинске синоптики обещают ясную погоду и −10°С.