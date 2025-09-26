До +4 градусов рухнет температура в Челябинской области днем 26 сентября

На территорию региона вторгся арктический холод

Сегодня, 26 сентября, в Челябинской области будет ветрено и прохладно: местами температура не превысит +5 градусов. В отдельных районах ожидаются дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают +12 градусов и облачную погоду с прояснениями. Ветер северо-западный, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске — максимум +11 градусов и небольшой дождь. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Аше градусники покажут +9. Осадков не ожидается.

В Златоусте и Сатке еще холоднее — до +7 градусов. Обойдется без дождей. Ветер будет слабым.

Самая минимальная температура ожидается в Бакале — всего +4 градуса. В ближайшие дни потепления там синоптики не обещают. Переменная облачность.

В Троицке теплее — около +12. Пасмурно, без осадков и с умеренным ветром.

В целом по области ожидается +8…+13 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5—10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.