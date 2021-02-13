До +4 градусов потеплеет в эти выходные в Челябинской области

В воскресенье, 14 февраля, в регионе возможен небольшой снег

В эти выходные в Челябинскую область вновь вернется весна. В дневные часы синоптики прогнозируют потепление до +4 градусов. Однако снова ожидается порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В субботу утром, 13 февраля, в регионе ожидается −11, −16 градусов, на юге и крайнем западе потеплеет до −6, −11 градусов. На севере синоптики прогнозируют до −21 градуса. Переменная облачность, местами небольшой снег, возможны туманы, на дорогах гололедица. Днем столбики термометров поднимутся до −1, +4 градусов, на севере ожидается до −4 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туманы. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 14 февраля, утром столбики термометров покажут −3, −8 градусов. Днем потеплеет до −3, +2 градусов. Облачно с прояснением, днем возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске утром 13 февраля похолодает до −16, −18 градусов. Днем синоптики обещают потепление до +1, −1 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье утром столбики термометров покажут −4, −6 градусов, днем ожидается 0, −2 градуса. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям позитивных выходных!