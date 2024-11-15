До +4 градусов потеплеет в Челябинской области в выходные

В ряде районов пройдет снег с дождем

В предстоящие выходные, 16 и 17 ноября, в Челябинской области столбики термометров поднимутся еще выше: синоптики обещают до +4°C. В Челябинске без существенных осадков, по области пройдут дожди со снегом. Погода сохранится ветреной, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью достигнут −4°C. Слабый снег. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −1 до +1°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

В регионе температура воздуха этой ночью будет варьироваться от −1 до −6°C. В горах и на юго-западе области пройдет небольшой снег. На крайнем западе синоптики обещают умеренные осадки. Местами гололед и слабые метели. Днем ожидается от −2 до +3°C. Осадки местами сохранятся. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.

Воскресный день в столице Южного Урала выдастся теплым и без осадков. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области 17 ноября будет облачно с прояснением, локально пройдет небольшой снег. Градусники покажут от −1 до +4°C. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.