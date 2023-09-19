До −4 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 20 сентября

Областной Гидрометеоцентр опубликовал экстренное предупреждение о заморозках

В ночь на среду, 20 сентября, в Челябинской области ожидается понижение температуры до минусовых значений. Днем воздух прогреется в среднем до +10...+15 градусов. Погода будет солнечной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью температура опустится до +4…+6 градусов Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +16°C. Без осадков. Ветер преимущественно северного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске в среду ожидается около +7 градусов ночью и +13…+16 градусов днем. Малооблачно, без осадков. Ветер до 3,7 метра в секунду.

В Сатке предстоящей ночью похолодает до −4 градусов, днем будет максимум +10 градусов. Солнечно. Ветер северо-западный до 1,7 метра в секунду.

В Аше в ночные часы прогнозируют около +2 градусов, днем температура поднимется до +14…+17 градусов. Ясно, без осадков.

В целом в регионе температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от +2 до +7°C, местами опустится до минусовых значений. В восточных районах пройдут небольшие дожди, на остальной территории осадков не ожидается. Утром возможен туман. Днем синоптики прогнозируют потепление до +13…+18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.