До +36: в МЧС предупредили об аномальной жаре в Челябинской области

Прогнозируются новые очаги природных пожаров

В Челябинской области во вторник, 18 мая, синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. При этом сохраняется аномальная жара, превышающая климатическую норму на семь и более градусов. Во второй половине дня максимальная температура воздуха достигнет отметки в 36 градусов, сообщили в ГУ МЧС региона.

«18—20 мая в южной половине и местами в северной половине Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 12—20 новых очагов природных пожаров. На территории области будут действовать 4-й и 5-й классы пожарной опасности», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, благоустройство всех муниципальных пляжей Челябинска завершат к 25 мая.

Однако многие жители областного центра уже готовят купальные принадлежности и загорают на пляжах в черте города. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на озере Смолино и Шершневском водохранилище. Готовы ли к наплыву отдыхающих городские пляжи, читайте в нашем материале.