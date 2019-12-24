До 36-ти человек увеличилось количество заболевших в Копейске

Лабораторные исследования выявили бактерию, которая вызывает дизентерию.

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Роспотребнадзор продолжает разбираться в причине массового заболевания детей и взрослых в детском саду № 34 в Копейске. Заболело уже 36 человек, из них 32 ребенка до 17 лет. Всем им «ставят» острую кишечную инфекцию, но природа ее возникновения до сих пор непонятна врачам. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

«По результатам лабораторных исследований, проведённых лабораторией ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“, у больных и контактных сотрудников методом ПЦР выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла», — прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Это особые палочковые бактерии, они являются возбудителями дизентерии. Как пишут открытые источники, распространяется бактерия через пищу, а в зависимости от возраста и физического состояния человека будет достаточно и десяти вредоносных клеток, чтобы заразиться. Вызванная шигеллами дизентерия может привести к разрушению эпителиальных клеток слизистой кишечника.

В детском саду были проведены необходимые мероприятия, необходимые для того, чтобы не допустить эпидемии. Ситуация находится на контроле в региональном управлении Роспотребнадзора.