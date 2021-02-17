До -36 градусов похолодает в Челябинской области

Днем 17 февраля в некоторых районах региона воздух прогреется до -14 градусов

Сегодня, 17 февраля, в Челябинской области значительно похолодает. Синоптики прогнозируют понижение температуры до −36 градусов. Осадков не ожидается. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня утром в регионе ожидается −26, −31 градус, в низинах возможно похолодание до −36 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Днем столбики термометров поднимутся до −14, −19 градусов, в низинах ожидается до −24 градусов. Также без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске погода тоже будет довольно суровой. Утром синоптики прогнозируют до −29, −31 градуса, днем будет чуть теплее — до −16, −18 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.