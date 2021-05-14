До +36°C жары обещают в Челябинской области в предстоящие выходные

Погода в регионе будет малооблачной и ветреной

В предстоящие выходные в Челябинской области ожидается аномальная жара. Синоптики обещают повышение температуры до +36°C. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье, 15 и 16 мая, рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на субботу столбики термометров в регионе покажут +8, +13°C, в низинах — до +3°C. Днем воздух прогреется до +29, +34°C. Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье осадков не ожидается. В ночные часы ртутные столбики опустятся до +10, +15°C, днем поднимутся до +31, +36°C. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в выходные дни будет малооблачно, без осадков. В ночь на субботу температура воздуха опустится до +11, +13°C, днем потеплеет до +30, +32°C. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье ночью столбики термометров покажут +13, +15°C, днем — +32, +34°C. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Заведующая отделением кардиологии № 2 Челябинской областной клинической больницы Тамара Вялова напомнила, что необходимо делать, чтобы пережить аномальную жару. Подробнее читайте в нашем материале.