До −35 рухнет температура в Челябинской области в ночь на 25 декабря

Днем местами сохранится мороз

В Челябинскую область вернулись крепкие морозы. Пик холода ожидается в ночь на четверг, 25 декабря. Днем будет ниже −20. Почти без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура рухнет до −30°C. Днем — около −20...−22°C. Выглянет солнце. На дорогах локально гололед. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы ожидается от −25 до −35°C — холоднее всего будет в горах и низинах. Днем градусники покажут от −17 до −22°C. В горах сохранится мороз до −30. Небольшой снег возможен лишь в отдельных районах, в целом синоптики обещают переменную облачность. Ветер будет слабым, западного направления.