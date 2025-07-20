До +33 градусов раскалится воздух в Челябинской области 21 июля

Ночью местами по-прежнему довольно холодно

Контрастные ночные и дневные температуры сохранятся в Челябинской области в понедельник, 21 июля. Дождя не будет, ветер ожидается слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. Днем потеплеет до +26...+28 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, слабый.

В горных районах и низинах в ночь на понедельник может похолодать до +2 градусов, на остальной территории будет +8...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, на юге ожидается аномальная жара до +33 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду, вероятны порывы до 12 метров в секунду.