До +32 градусов раскалится воздух в Челябинской области 30 мая

Установится безветренная погода

Сегодня, 30 мая, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода со слабым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет +31°C и малооблачно. Ветер неустойчивый, около 4 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +29°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западного направления, слабый.

Температура в Миассе также поднимется до +29°C. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее — переменная облачность и +28°C. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

Воздух в Бакале прогреется до +26°C. Преимущественно солнечно. Ветер западного направления, слабый.

Дневной прогрев в Южноуральске и Карталах составит около +30°C. Дождя не будет. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

В целом в регионе потеплеет до +27...+32°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.