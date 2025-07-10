До +32 градусов раскалится воздух в Челябинской области 11 июля

В отдельных районах температура воздуха будет около нормы

В пятницу, 11 июля, в Челябинской области местами воздух прогреется до +32 градусов, а где-то будет около +23 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер и небольшие дожди с грозами.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +18 градусов, днем — от +25 до +27 градусов. Переменная облачность, в дневные часы пройдет слабый дождь. Вероятна гроза. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до 13 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от +9 до +18 градусов. Днем в южных районах будет около +32 градусов, на остальной территории — от +23 до +28 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.