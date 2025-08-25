До +31 градуса раскалится воздух в Челябинской области 25 августа

Погодой на Южном Урале управляет антициклон

Последняя неделя лета в Челябинской области начнется с аномальной жары. В горах местами могут пройти дожди, в целом в регионе ожидается сухая погода с умеренным южным ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух раскалится до +30°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер южный, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров зафиксируются на +29°C. В первой половине дня будет ясно, во второй небо затянется. Ветер умеренный, южного направления.

Пасмурно и 26°C тепла будет в Миассе, Нязепетровске и Снежинске. Ночью может пройти слабый дождь. Ветер южный, слабый.

В Аше на градус меньше — до +25 градусов. Небольшой дождь.

Солнце, +30°C и легкий теплый ветер достанутся Бредам.

В Троицке еще жарче — до +31°C. Обойдется без дождей.

В целом температура в регионе будет варьироваться в пределах от +26 до +31°C. Переменная облачность, в горных районах локально пройдут небольшие дожди. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.