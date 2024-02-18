До -30 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 19 февраля

Днем может потеплеть до -4 градусов

В понедельник, 19 февраля, в Челябинской области сохранится преимущественно солнечная погода. Ночью еще будет морозно, а днем местами может потеплеть до −4 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до −20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −8...−10 градусов. Солнечно, осадков не будет. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы будет около −23 градусов, днем температура воздуха составит −12...−15 градусов. Ясно, без осадков. Ветер южный до четырех метров в секунду.

В Златоусте будет заметно теплее — от −5 до −8 градусов. Погода порадует горожан не только теплом, но и отсутствием осадков.

Ясно и тепло будет и в Кыштыме — там синоптики прогнозируют также до −5 градусов. Ветер преимущественно южный до 4,1 метра в секунду.

Солнечно будет и в Троицке. Но погода будет морозной — ожидается около −15 градусов. Ветер южный до четырех метров в секунду.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет от −20 до −25 градусов, в горах ожидается около −15, а в низинах сохранится 30-градусный мороз. Днем в низинах прогнозируют около −16 градусов, в горах — до −4 градусов. На остальной территории — от −8 до −13 градусов. Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.