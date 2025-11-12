До −3 похолодает в Челябинской области 12 ноября

Облаков над регионом станет меньше

Сегодня, 12 ноября, на территорию Челябинской области поступит порция арктического воздуха: температура местами заметно снизится. Пришедший на смену циклону антициклон разгонит тучи, в ряде районов день выдастся солнечным, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и Челябинский гидрометеоцентр.

В Челябинске ожидаются переменная облачность и 0…+2°C. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Магнитогорску достанется чуть больше солнца и тепла: градусники покажут +4°C.

В Миассе ожидаются слабый минус и пасмурная погода без осадков. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В Златоусте — около −3°C. Облаков будет больше, чем солнца.

В Верхнеуральске, напротив, установится ясная погода, а столбики термометров зафиксируются на +3°C. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

В Карталах сегодня солнечно. Воздух прогреется до +5°C.

В Троицке, Южноуральске и Пласте — от +2 до +3°C. Ясно. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

Холоднее всего будет в Бакале — около −4°C. Облачно с прояснениями. Во второй половине дня небо нахмурится.

В Катав-Ивановске температура приблизится к 0°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, слабый.

В целом столбики термометров в регионе покажут от −3 до +7°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Местами гололедица. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.