До +3 градусов прогреется воздух в Челябинской области 1 марта

Первый весенний день выдастся маловетреным

Сегодня, 1 марта, воздух в Челябинской области может прогреться до +3°С. На юге региона сохранится небольшой минус. Осадков по-прежнему не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров могут достигнуть +2°С. Солнечно. Ветер западного направления, около 2 метров в секунду.

В Магнитогорске, Бредах и Верхнеуральске будет −7°С и преимущественно пасмурно. Ветер южный, слабый.

Миасцам также достанется облачная погода и слабый минус. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

Температура в Златоусте составит около −2°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, 3 метра в секунду.

В Снежинске и Озерске — около −1°С. Облачно с прояснениями, без снега. Ветер западный, 5 метров в секунду.

В целом градусники на севере региона покажут от −2 до +3°С, на юге — от −5 до 0°С. Переменная облачность, осадков быть не должно. Локально изморозь. В утренние часы туман и гололед. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.