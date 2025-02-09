До +3 градусов потеплеет в Челябинской области 9 февраля

День выдастся солнечным

В Челябинской области воскресенье, 9 февраля, выдастся теплым и преимущественно солнечным. Ветер ожидается слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха поднимется до +1 градуса. Солнечно. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до 0 градусов. Малооблачно, осадков не будет. Ветер северный, до 2 метров в секунду.

В Златоусте столбики термометров поднимутся до −2 градусов. Утром облачно с прояснениями, днем выглянет солнце. Ветер северо-западный, слабый.

В Снежинске будет солнечно и +3 градуса. Ветер северный, до 2 метров в секунду.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от −2 до +3 градусов, в горных районах и низинах будет чуть холоднее — около −5 градусов. Переменная облачность, местами возможен слабый снег. Утром туманы. Гололедно-изморозевые явления сохраняются.