До +3 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 17 июля

Могут прогреметь грозы

Кажется, предстоящая ночь, 17 июля, в Челябинской области будет самой холодной с начала лета: температура может упасть до +3 градусов. Днем пока без изменений: местами жарко, в отдельных районах умеренно тепло. Могут прогреметь грозы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в ночь на четверг опустятся до +10...+12 градусов, днем поднимутся до +23...+25 градусов. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью градусники покажут от +8 до +13 градусов, в горах и низинах температура достигнет +3 градусов. Дневной прогрев составит от +21 до +26 градусов, на юге воздух прогреется до +29 градусов. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В южных районах локально прогремят грозы. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы до 12 метров в секунду.