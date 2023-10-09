До −3 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 10 октября

Днем местами сохранится нулевая температура

Во вторник, 10 октября, в Челябинской области сохранится ветреная и прохладная погода. Ночью местами пройдут дожди, днем синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие осадки. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы похолодает до +2…+4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночь на вторник будет около +1 градуса, днем температура поднимется максимум до +6 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

В Златоусте предстоящей ночью похолодает до −4 градусов, днем будет 0...+1 градус. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В Южноуральске температура поднимется до +8 градусов. Также без осадков.

В целом в регионе в ночные часы будет от 0 до +5 градусов, при прояснении температура опустится до −3 градусов. Днем ожидается +4…+9 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.