До +3 градусов похолодает в Челябинской области

Днем воздух в регионе значительно прогреется

В ночь на пятницу, 22 июля, в отдельных районах Челябинской области похолодает до +3°C. Днем будет значительно теплее, однако жары не ожидается. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди с грозами и порывистый ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут от +8 до +13°C, в низинах прогнозируют до +3°C. Днем температура воздуха поднимется до +22, +27°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы ожидается от +11 до +13°C, днем потеплеет до +26°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11 метров в секунду.