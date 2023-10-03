До +3 градусов и дожди прогнозируют в Челябинской области ночью 4 октября

Днем местами осадки сохранятся

В среду, 4 октября, в Челябинской области будет тепло, но пасмурно. Местами пройдут небольшие дожди. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

В Челябинске в ночь на среду обещают небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +9…+11 градусов. Днем потеплеет до +16…+18 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4—9 метров в секунду.

В Миассе в ночные часы похолодает до +9 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков.

В Златоусте в среду также будет преимущественно пасмурно, осадков синоптики не прогнозируют. В дневные часы воздух прогреется максимум до +11 градусов.

В Чебаркуле утром ожидается дождь, днем будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью будет +6…+11 градусов, при прояснении похолодает до +3 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. Днем потеплеет до +14…+19 градусов. Облачно с прояснениями, местами осадки сохранятся. Ветер юго-западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.