До +3 °C ночью, до +23 °C днем: погода в Челябинской области 27 августа

Днем обойдется без дождей

Во вторник, 27 августа, в Челябинской области ночь выдастся холодной, а днем местами воздух прогреется до +23°C. Небольшие дожди возможны только ночью, днем осадков не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду в регионе в ближайшие сутки будет определять область повышенного давления. Ночью под воздействием слабовыраженного холодного фронта местами пройдут небольшие дожди», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается около +8°C, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура опустится до +6…+11°C, в горах и низинах похолодает до +3°C. Местами пройдут небольшие дожди. В отдельных районах возможен туман. Дневной прогрев составит от +18 до +23°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.