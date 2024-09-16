До −3°C ночью, до +19°C днем: погода в Челябинской области 17 сентября

Осадков синоптики не обещают

Во вторник, 17 сентября, в Челябинской области ожидается холодная ночь и теплый солнечный день. Местами градусники поднимутся до +19°C, в большинстве районов будет около +15°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Малооблачная и безветренная погода в регионе способствует интенсивному выхолаживанию в ночные часы, что может привести к ночным заморозкам»,— прокомментировали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +3°C, днем воздух прогреется до +17°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер восточной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы температура составит от +0 до +5°C, местами градусники покажут до −3°C. Малооблачно, без осадков. В утренние часы возможен туман. Днем потеплеет до +14...+19°C. Ветер восточной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, на юге области порывы будут достигать 12 метров в секунду.

По данным синоптиков, ночные заморозки будут сохраняться на протяжении нескольких дней. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение.