До +29 градусов прогреется воздух в Челябинской области 20 июля

По-прежнему без осадков

Сегодня, 20 июля, день в Челябинской области выдастся теплый и солнечный. Ветер станет чуть тише, но порывы местами сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +27°С. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит +26°С. Переменная облачность. Ветер юго-западный, слабый.

Температура в Миассе поднимется до +24°С. Малооблачно. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

В Златоусте потеплеет до +22°С. День пройдет без погодных сюрпризов.

Воздух в Троицке прогреется до +27°С. Солнечно. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В Бакале ожидается около +20°С. Переменная облачность. Ветер западный, слабый.

Солнечная погода и +22°С достанутся жителям Верхнего Уфалея. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

В Кыштыме и Озерске потеплеет до +24°С. Ясно. Ветер западный, около 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +24 до +29°С. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 12 метров в секунду.