До +29°C потеплеет в Челябинской области

Южноуральцев ожидает малооблачная погода

Сегодня, 13 мая, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +29°C. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В регионе обещают малооблачную погоду, без осадков. Утром ртутные столбики покажут +10°C. Днем воздух прогреется до +24, +29°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют малооблачную погоду. Утром температура воздуха составит +10°C, днем ртутные столбики поднимутся до +27, +29°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ближе к выходным в Челябинской области столбики термометров поднимутся выше +30°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.