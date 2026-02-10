До −28 рухнет температура в Челябинской области ночью 11 февраля

Холодной погода сохранится и днем

В среду, 11 февраля, влияние на погоду в Челябинской области циклона прекратится. На смену ему придут антициклон и холодная воздушная масса: осадки прекратятся, а температура заметно упадет: предстоящей ночью местами может похолодать почти до −30, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске к ночи похолодает до −21°C. Небольшой снег сохранится. Днем градусники покажут −14…−16°C. Осадки прекратятся, выглянет солнце. Ветер станет западным и усилится до 6—11 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью также пройдет небольшой снег. В северо-восточных и восточных районах осадки будут умеренными. Температура опустится до −18…−23°C, местами столбики термометров рухнут до −28°C. Днем ожидается −13…−18°C и переменная облачность. В утренние часы на дорогах вероятен гололед. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду.