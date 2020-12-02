До -28 похолодает в Челябинской области в среду

Осадков синоптики не прогнозируют.

Сегодня, 2 декабря, в Челябинской области будет ещё холоднее — синоптики прогнозируют до −28 градусов. Осадков не ожидается. Подробнее о погоде в среду рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области похолодает до −18, −23 градусов, в низинах ожидается до −28 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −9, −14 градусов, в низинах — до −17 градусов. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы.

В Челябинске утром столбики термометров покажут −21, −23 градуса. Днём воздух будет чуть теплее — до −12, −14 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

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