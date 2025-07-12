До +28 градусов потеплеет в Челябинской области 12 июля

Дождей синоптики не обещают

Сегодня, 12 июля, в Челябинской области в одних районах сохранится умеренно теплая погода, а где-то будет жарко. Обойдется без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут от +23 до +25°C. Солнечно. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +26°C. День выдастся ясным. Ветер северный, слабый.

В Бредах дневной прогрев составит около +27°C. Малооблачно. Ветер северного направления, до 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +22°C. Ясно. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Воздух в Сатке прогреется до +21°C. Солнечно. Ветер северо-западного направления, до 3 метров в секунду.

В Троицке и Пласте будет около +25°C. Малооблачно. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

Жителям Бакала достанется ясная погода и +19°C. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В целом в регионе потеплеет до +23...+28°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.