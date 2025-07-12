Сегодня, 12 июля, в Челябинской области в одних районах сохранится умеренно теплая погода, а где-то будет жарко. Обойдется без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске градусники покажут от +23 до +25°C. Солнечно. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.
Температура в Магнитогорске поднимется до +26°C. День выдастся ясным. Ветер северный, слабый.
В Бредах дневной прогрев составит около +27°C. Малооблачно. Ветер северного направления, до 5 метров в секунду.
Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +22°C. Ясно. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.
Воздух в Сатке прогреется до +21°C. Солнечно. Ветер северо-западного направления, до 3 метров в секунду.
В Троицке и Пласте будет около +25°C. Малооблачно. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.
Жителям Бакала достанется ясная погода и +19°C. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.
В целом в регионе потеплеет до +23...+28°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.