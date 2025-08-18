До +27 градусов раскалится воздух в Челябинской области 18 августа

Атмосферный фронт принесет кратковременные осадки

Сегодня, 17 августа, в большинстве районов сохранится умеренно-теплая погода, а на крайнем юге температура поднимется до +27 градусов. Дожди ожидаются на территории почти всей области, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают до +22 градусов и небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске температура поднимется до +24 градусов. Днем может пройти слабый дождь. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В Бредах осадков не будет. Воздух прогреется до +26 градусов.

В Сатке и Златоусте дождливо и около +19 градусов. Маловетрено.

В Озерске, Снежинске и Трехгорном пройдут небольшие дожди. Максимум +20 градусов.

В целом по области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +19 до +27 градусов. Небольшие дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.