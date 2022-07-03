До +27 градусов потеплеет в Челябинской области

В отдельных районах обещают дожди

Сегодня, 3 июля, в Челябинской области потеплеет до +27°C. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в регионе воздух прогреется от +22°C до +27°C. Переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет тепло: столбики термометров поднимутся до +24, +26°C. Переменная облачность, возможен слабый дождь. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

Новая неделя в регионе начнется с похолодания. Подробный прогноз на понедельник читайте в ближайшее время на нашем сайте.