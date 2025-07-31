До +27 градусов потеплеет в Челябинской области 1 августа

Местами еще возможны небольшие дожди

Циклон уходит: в пятницу, 1 августа, в Челябинской области небольшой дождь пройдет лишь в отдельных районах. День будет теплым, но ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске этой ночью составит от +14 до +16°C. Возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +23…+25°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров предстоящей ночью установятся в пределах от +11 до +16°C. Дневной прогрев составит от +22 до +27°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северного направления, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.