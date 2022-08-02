До +27 градусов потеплеет в Челябинской области

При этом в регионе сохранится дождливая погода

Теплая погода возвращается в Челябинскую область. 3 августа в регионе потеплеет до +27 °C, однако синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди и грозы.

Этой ночью в Челябинской области столбики термометров покажут от +9 до +14 °C, в горах и низинах прогнозируют до +6 °C. В южных районах местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Днем температура воздуха составит от +22 до +27 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы температура воздуха опустится до +10, +12 °C, днем воздух прогреется до +26°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду.