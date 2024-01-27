До -27 градусов похолодает в ночь на 28 января в Челябинской области

Местами температура воздуха будет вдвое выше

В воскресенье, 28 января, в Челябинской области ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой снег. В регионе по-прежнему прогнозируют безветренную погоду с умеренной температурой, при этом ночью местами будет ощутимо морозно. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на воскресенье похолодает до −22 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −7...−9 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области на большей части территории в ночные часы синоптики обещают от −18 до −23 градусов. В низинах температура может опуститься до −27 градусов, а в горах будет теплее — около −13 градусов. Днем температура поднимется до −6...−11 градусов, на юге будет холоднее — около −16 градусов. Переменная облачность, осадки возможны лишь на крайнем севере. Ветер слабый.