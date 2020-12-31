До −27 градусов похолодает в Челябинской области в последний день 2020 года

Осадков синоптики не прогнозируют

В последний день 2020 года в Челябинской области будет довольно морозно. Днем в некоторых муниципалитетах температура воздуха опустится до −20 градусов. Подробнее о погоде в четверг, 31 декабря, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается похолодание до −17, −22 градусов, при прояснении — до −27 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −11, −16 градусов, в низинах будет прохладнее — до −20 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Местами туманы, изморозь. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до −20, −22 градусов. Днем воздух прогреется до −14, −16 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям позитивного дня и праздничного настроения!