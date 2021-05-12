До +27°C жары прогнозируют в Челябинской области

Осадков синоптики не обещают

Сегодня, 12 мая, в Челябинской области прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Утром 12 мая столбики термометров в регионе покажут +8°C. Днем воздух прогреется до +22, +27°C. Небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в среду синоптики также прогнозируют небольшую облачность, осадков не ожидается. Утром ртутные столбики покажут +7°C, днем поднимутся до +24, +26°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней температура воздуха поднимется до еще более высоких значений. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.