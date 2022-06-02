До +26 градусов потеплеет в Челябинской области

Осадков синоптики не обещают

Сегодня, 2 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают. Погода будет теплой, но ветреной.

Сегодня в столице Южного Урала прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы ртутные столбики покажут около +10°C, днем воздух прогреется до +25°C. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром столбики термометров приблизятся к отметке +11°C, днем потеплеет до +26°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.