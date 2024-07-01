До +26 градусов потеплеет в Челябинской области 1 июля

Местами сохранятся дожди

Сегодня, 1 июля, погода порадует жителей Челябинской области летним теплом: в большинстве районов температура воздуха поднимется выше +20 градусов. Осадки не прекратятся, но местами пройдут несущественные, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске сегодня утром около +13, днем воздух прогреется до +24...+26 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске максимум +24 градуса. Днем и вечером возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный до восьми метров в секунду.

В Златоусте погода сохранится пасмурной и дождливой. Столбики термометров покажут +20...+24 градуса. Ветер северный до пяти метров в секунду.

Теплым день выдастся и в Озерске. Правда, по данным синоптиков, осадки сохранятся и там.

В целом по области температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от +21 до +26 градусов. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могу достигать 14 метров в секунду.