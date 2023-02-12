До -26 градусов похолодает в ночь на 13 февраля в Челябинской области

Днем в регионе значительно потеплеет

В понедельник, 13 февраля, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в горах пройдет небольшой снег. Ночью в регионе похолодает до −26°C, днем воздух существенно прогреется, передают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 19 — 21 градуса, днем поднимутся до минус 5 — 7 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске в понедельник пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до −19°C, днем температура воздуха поднимется до минус 8 −13 градусов. Ветер южный до 3,3 метра в секунду.

Теплее всего будет в Златоусте, Сатке и Трехгорном — там синоптики обещают до −15 градусов ночью и до −4 градусов днем. Ветер слабый до 2 метров в секунду. Погода будет пасмурной.

В низинах ночью температура воздуха опустится до −26 градусов. При этом в горных районах будет значительно теплее — до −12°C. Днем в целом по области будет от −4 до −12°C. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.