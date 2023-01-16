До −26 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 17 января

Днем воздух существенно прогреется

В Челябинской области на несколько дней установится ясная и теплая погода. Таким будет и вторник, 17 января. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют ночное похолодание до −26 градусов. Но только в отдельных районах. Рассказываем подробнее.

В ночь на 17 января в Челябинской области температура воздуха составит минус 14—19 градусов, в низинах похолодает до минус 21—26 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 3—8 градусов с отрицательным значением, в низинах будет холоднее — до −13°C. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер будет слабым — от 2 до 7 метров в секунду южного направления.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −19°C, днем поднимется до минус 4—6 градусов. Погода будет солнечной, ветер слабым.