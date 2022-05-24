До 25 градусов потеплеет в Челябинской области

Синоптики обещают южноуральцам дожди и туманы

Сегодня, 24 мая, в Челябинской области ожидается потепление до +25°C. Несмотря на теплую погоду, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, грозы и туманы.

Сегодня в Челябинске будет облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В утренние часы температура воздуха составит около +9°C, днем воздух прогреется от +20 до +22°C. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики обещают около +9°C утром и от +20 до +25°C днем. В горах и низинах столбики термометров достигнут от +15 до +20°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. В утренние часы в отдельных районах области прогнозируют туманы. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.