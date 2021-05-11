До +25°C потеплеет в Челябинской области

Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков

Четырехдневная рабочая неделя в Челябинской области начнется с летнего тепла. Сегодня, 11 мая, синоптики прогнозируют солнечную погоду и потепление до +25°C. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Во вторник утром столбики термометров в регионе покажут +7°C. Днем воздух прогреется до +20, +25°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске 11 мая осадков также не ожидается. Утром ртутные столбики покажут +7°C, днем потеплеет до +22, +24°C. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям успешного начала рабочей недели!