До +25 °C потеплеет в Челябинской области после кратковременного похолодания

Быстрее всего прогреется воздух на южных территориях региона

В четверг, 21 августа, влияние циклона на погоду в Челябинской области начнет ослабевать. Температура поднимется до +20 градусов и выше, осадки в ряде районов прекратятся во второй половине дня, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +10…+12 градусов. Возможен дождь с грозой. Днем на порядок выше — до +22. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

На северные районы Челябинской области этой ночью обрушатся ливни и грозы. На остальной территории — кратковременные дожди, которые местами сохранятся и днем. Градусники покажут от +7 до +12 градусов ночью и +17…+25 градусов в дневные часы. Теплее всего будет на юге региона. Ветер преимущественно западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду.