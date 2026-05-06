До +24 раскалится воздух в Челябинской области 6 мая

Жителям отдельных районов потребуются зонты

Сегодня, 6 мая, в Челябинской области ожидается аномально теплая погода. По прогнозам синоптиков регионального Гидрометеоцентра, в северной половине будет сухо, а в южной пройдут дожди с грозами.

В Челябинске — солнечно и 24°C со знаком плюс. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Магнитогорске дождь ожидается во второй половине дня. Температура поднимется до +22°C.

В Сатке, Златоусте и Трехгорном столбики термометров зафиксируются на +24°C. Малооблачно. Почти без ветра.

В Аше и Кыштыме потеплеет до +26°C. Ясно. Слабый юго-западный ветер.

В Бредах, напротив, солнца будет мало. Во второй половине дня не исключаются незначительные осадки. Градусники покажут +20°C. Ветер восточный, 6 метров в секунду.

В Верхнеуральске сегодня облачно с прояснениями. Дневной прогрев составит +22°C. Ночью возможен небольшой дождь.

В целом в регионе потеплеет до +19…+24°C.