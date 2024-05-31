До +24 градусов потеплеет в последний весенний день в Челябинской области

Местами прогремят грозы

Сегодня, 31 мая, в Челябинской области прогнозируют по-летнему теплый день. Местами прогремят грозы, на отдельные города может обрушиться град, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром в Челябинске будет около +5°С, днем — до +22°С. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, до 4—9 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается небольшой дождь, во второй половине дня небо прояснится. В городе потеплеет до +18…+22 градусов. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. Показания термометров приблизятся к +17...+20 градусам. Ветер преимущественно юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

В Сатке отметка на градуснике установится в пределах от +18 до +20°С. День выдастся преимущественно солнечным. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Температура воздуха в Снежинске поднимется до +17…+20 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

Жителям Усть-Катава прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Столбики термометров покажут до +21°С. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Аше потеплеет до +19…+22 градусов Цельсия. Небольшой дождь, ближе к вечеру осадки прекратятся. Ветер северо-западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе достигнет +3°С, дневной прогрев составит от +19 до +24°С. Переменная облачность, вероятны кратковременные дожди с грозами и градом. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, до 4—9 метров в секунду, при грозе порывы до 16 метров в секунду.