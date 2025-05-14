До +24 градусов потеплеет в Челябинской области 15 мая

Атмосферные фронты принесут дожди с грозами и градом

В четверг, 15 мая, столбики термометров в Челябинской области могут подняться до +24°C. Местами пройдут кратковременные дожди, может выпасть град. Подробнее рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ночью пройдет кратковременный дождь с грозой. Вероятен град. Температура воздуха опустится до +13°C. Днем потеплеет до +23°C. Облачно с прояснениями, слабый дождь сохранится. Может вновь прогреметь гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области пройдут кратковременные дожди, местами ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Град. Градусники этой ночью покажут от +10 до +15°C. При грозах порывы ветра до 17 метров в секунду. Дневной прогрев составит от +19 до +24°C, в горах — около +16°C. Облачно с прояснениями, кратковременные осадки сохранятся. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.